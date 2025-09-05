مصر تثمن اعتماد مجلس الجامعة قرارا حول "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون"

القاهرة في 5 سبتمبر/ وام / ثمنت جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته العادية الـ164 التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، الصادر بمبادرة مصرية – سعودية مشتركة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم أن اعتماد القرار يجسد الإرادة العربية الموحدة والتوافق على بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين يقوم على قواعد القانون الدولي، ويرسخ مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

وأضافت أن القرار يثبت حق الدول العربية الأصيل في صياغة وترتيب منظومة أمنها الإقليمي، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة.

وشددت مصر على التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم مسار تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتحافظ على منظومة تعاون عربية – إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة جميع دول المنطقة.

-سر-.