وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعم لبنان وسيادته ويدعون لحصر السلاح بيد الدولة

القاهرة في 5 سبتمبر/ وام / أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ164، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمه الكامل لـ سيادة لبنان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701، بما يضمن حماية حقوق لبنان وأمنه القومي.

وفي قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على دعم قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية دون سواها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، مع سحب سلاح جميع الجماعات المسلحة الفلسطينية وغير الفلسطينية وتسليمه إلى الجيش اللبناني استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحماية مؤسساتها.

وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ودعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز مؤسسات الدولة، ورحبوا بخطط الإصلاح المالي والاقتصادي والأمني التي تتبناها الحكومة اللبنانية، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية وحماية بنيته التحتية الحيوية.

كما أكد دعمه القوي لـ حق لبنان في استثمار موارده الطبيعية في مياهه الإقليمية، مرحبًا باتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما يتيحه من فرص لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق السيادية للبنان، داعيًا إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استقرار المنطقة.

-سر-.