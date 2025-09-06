كرة السلة/ إستراتيجية لتطوير الأندية وتعزيز حضور منتخباتنا الوطنية

دبي في 6 سبتمبر /وام/ تمثل كرة السلة إحدى أبرز الرياضات الجماعية في دولة الإمارات، والتي شهدت منذ انطلاقتها في سبعينيات القرن الماضي تطوراً ملحوظاً على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق حضور مميز على الصعيد الإقليمي، وصناعة عدد من النجوم الذين تركوا بصمتهم في مسيرة اللعبة محلياً وخارجياً.

وعرفت اللعبة انتشارها مع تأسيس الأندية الرياضية الكبرى في الدولة، لتبدأ بطولات الدوري والكأس في رسم ملامح المنافسة المحلية، وأسهمت في بروز لاعبين بارزين في ذاكرة الجماهير مثل عادل صقر، وقاسم محمد، وحمدان سعيد، وعلي عباس الحتاوي، ونجوم آخرين أسهموا في رفع راية الإمارات في البطولات الخليجية والعربية، كما تمكنت المنتخبات الوطنية من حصد إنجازات مهمة، أبرزها الفوز بلقب البطولة الخليجية، والمشاركة في بطولات عربية وقارية مثل بطولة آسيا وكأس العالم للشباب.

وعلى صعيد الأندية، نجحت أندية عريقة مثل الوحدة والنصر وشباب الأهلي والوصل والشارقة في تحقيق العديد من الألقاب المحلية، والمشاركة بشكل متميز في البطولات الخارجية.

ومع تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة الجديد برئاسة سعادة عبد اللطيف الفردان، تتجدد الطموحات نحو مرحلة جديدة تهدف إلى نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، مع التركيز على الأشبال والناشئين والشباب، وإعداد برامج تطويرية شاملة للحكام والمدربين، بالإضافة إلى تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.

ويولي المجلس الجديد أهمية خاصة لتفعيل دوري 3×3 بما يتماشى مع التطور العالمي للعبة، ودعم كرة السلة النسائية عبر توفير بيئة جاذبة للبطولات، إلى جانب تكثيف الفعاليات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ مكانة اللعبة وتعزيز حضورها في إمارات الدولة.

ويأمل الشارع الرياضي، أن تنعكس هذه الطموحات والرؤية المستقبلية، على تطور كرة السلة الإماراتية في المرحلة المقبلة، بما يعيدها إلى منصات التتويج، ويدعم مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة عبداللطيف الفردان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، إن المجلس الجديد يتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة تطوير اللعبة، مع استكمال ما تحقق من جهود المجلس السابق، مؤكداً حرصه على رعاية الأندية ودعمها في المشاركات الخارجية وزيادة عدد اللاعبين بما يخدم المنتخبات الوطنية ويعزز حضورها في البطولات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن أولوية المجلس في المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة خاصة من فئة المراحل السنية والناشئات، بما يسهم في صناعة جيل واعد يضمن استدامة نجاحات كرة السلة الإماراتية.

من جانبه أكد حمدان الزعابي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة السلة، أن المجلس سيواصل عمله بنفس الطموح والرغبة في تحقيق الإنجازات والبناء على ما تحقق في الدورة السابقة.

وأوضح أن المجلس اعتمد في اجتماعه الأول "خارطة طريق" لمسيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، تتضمن أفكاراً جديدة وبرامج متنوعة لإعداد المنتخبات الوطنية، وتطوير المسابقات والبطولات المحلية، ودعم مشاركة الفرق في الاستحقاقات الخارجية، مشيراً إلى أن مسابقات كرة السلة 3×3 ستحظى أيضاً بمزيد من الاهتمام والتطوير خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع مع انطلاق عمل المجلس الجديد.

وقالت غالية عبدالله إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيسة اللجنة النسائية، إن تمكين المرأة في مجال لعبة كرة السلة لن يقتصر على التمثيل الإداري، بل سيمتد إلى توفير بيئة داعمة تتيح للرياضيات الإماراتيات إبراز مواهبهن وتحقيق طموحاتهن، موضحة أن أولويات اللجنة النسائية في المرحلة المقبلة تشمل دعم المنتخبات الوطنية، وتوسيع قاعدة الإماراتيات الممارسات لكرة السلة من خلال الأنشطة المجتمعية، ورفع مستوى التنافس في البطولات المحلية، بما يعزز حضور اللعبة ويمنحها الزخم الذي تستحقه.