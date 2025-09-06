أبطال الجوجيتسو: آسيا القارية محطة مهمة استعدادا للبطولات العالمية

أبوظبي في 6 سبتمبر /وام/ أكد عدد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو المشاركين في منافسات بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أهمية الحدث في إطار جمع النقاط التصنيفية المؤهلة إلى البطولات العالمية الكبرى، وأبرزها بطولة أبوظبي العالمية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأشار اللاعبون إلى أن أهمية الحدث تكمن أيضاً في رفع المستوى الفني للمشاركين، نظراً لتنوع المنافسات والفئات، وهو ما يكسب البطولة صبغة تنافسية دولية.

وقال اللاعب علي عمر، لاعب وزن 120 كجم من نادي "انترناشونال جوجيتسو": "فخور بالمشاركة في هذا الحدث القاري العالمي، الأجواء مثالية للغاية من ناحية التنظيم، والمنافسات قوية مع لاعبين مميزين، وأطمح للمشاركة في بطولة العالم المقبلة في شهر نوفمبر، لذلك أخوض بطولات الرابطة لرفع مستواي وزيادة نقاطي، وسأشارك قريباً في بطولة مصر الوطنية وكذلك بطولة أوشيانا الوطنية استعداداً للحدث الأكبر".

من جانبها أكدت اللاعبة روحان، من إيران (وزن 56 كجم) أن البطولة كانت اختباراً حقيقياً لمستواها الفني، لافته إلى أنها تمكنت، على الرغم من قوة المنافسات، من حسم النزال بفضل التدريب المستمر والتركيز.

وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة بالفوز، لكن طموحي لا يتوقف هنا، أركز حالياً على الاستعداد لبطولة العالم والاستمرار في التدريبات اليومية".

وقالت إيفا صادق، من نادي الجزيرة، لاعبة وزن 55 كجم والحاصلة على الميدالية الذهبية، إن المشاركة في منافسات بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تمثل فرصة مثالية لها قبل الاستحقاقات القادمة، خاصة مع تحقيقها الميدالية الذهبية.

وأشارت إلى أن ناديها قدم لها دعماً كبيراً، إلى جانب زميلاتها، للمشاركة في البطولة والوقوف على منصات التتويج، لافتة إلى أن التركيز القادم سيكون على بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

من جانبه قال محمد النمر، لاعب فريق "كوماندو جروب" والمتوج بالميدالية الفضية في وزن 56 كجم، إن المشاركة في البطولة تدعمه كثيراً من أجل رفع مستواه التصنيفي قبل الاستحقاقات القادمة، الأمر الذي يمنحه العديد من المكاسب سواء على الصعيد الفني أو التصنيفي والتأهيلي.

وقال بابو راقون، مدرب الجوجيتسو وأحد المشاركين في منافسات الماسترز والمتوج بالميدالية الذهبية: "البطولة تجربة ثرية لي بعد ثلاث نزالات قوية أمام منافسين أقوياء، وكانت فرصة رائعة لاختبار جاهزيتي ولاعبيَّ وتطوير مستواهم، ونحن جاهزون للاستحقاقات المقبلة ونتطلع للحصول على نقاط مهمة تساعدنا في تحسين ترتيبنا على المستوي الدولي".

وأضاف: "أهم ما يميز مثل هذه البطولات أنها تتيح للاعبين الاحتكاك بخبرات متنوعة من مدارس مختلفة، وهو ما يعزز من تطورهم ويمنحهم ثقة أكبر عند خوض البطولات القارية والعالمية".