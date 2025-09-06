21 شهيدا في غزة .. وأوامر بإخلاء المدينة

غزة في 6 سبتمبر/ وام / أسفر التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 21 فلسطينيا على الأقل منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف مكثف استهدف مدينة غزة وخان يونس، بالتزامن مع تجديد الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء القسري لسكان مدينة غزة والتحذير بقصف أبراج سكنية جديدة.

وفي التفاصيل، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو تايه بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما استهدفت القوات الإسرائيلية تجمعات لمنتظري المساعدات الإنسانية في حادثين منفصلين جنوب وادي غزة وجنوب غرب خان يونس، مما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، في حين سُجل ارتقاء شهداء آخرين بينهم طفل ومسن في قصف مدفعي وإطلاق نار في حي الشيخ رضوان ومنطقة المواصي بخان يونس.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، طالب الجيش الإسرائيلي مجددا سكان مدينة غزة بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، رغم استمرار استهدافها، فيما أنذر سكان برجي السوسي والرؤيا في غزة بالإخلاء تمهيدا لقصفهما، في خطوة تهدف لفرض موجة نزوح جديدة.

وأعلنت مصادر طبية عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، بينها طفل، خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 382 شخصا، منهم 135 طفلا، في ظل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مما رفع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى 64,300 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

