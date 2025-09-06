أحمد بن حميد: حميد بن راشد وضع عجمان بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بكلمة في هذه المناسبة: " كرّس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مدار 44 عاماً حياته للنهوض بإمارة عجمان وتعزيز ازدهارها، مستلهماً من روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، حيث أولى سموه اهتماماً بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة سواء للمواطن أو للمقيم".

وأضاف " السادس من سبتمبر تاريخ وطني غالٍ علينا نحتفل فيه بقائد فذّ أرسى برؤيته الثاقبة وعزيمته الراسخة عجمان المعاصرة، وجعل من التنمية ركيزة أساسية في مسيرتها، ليضع الإمارة بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة في دولة الإمارات والعالم".

وأشار إلى أنّ عجمان، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي السديدة، حققت قفزات نوعية في مختلف القطاعات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، حيث أرسى سموه بيئة استثمارية جاذبة ومنح القطاع الخاص دوراً محورياً في مسيرة التنمية، الأمر الذي عزز الثقة باقتصاد الإمارة وجعلها وجهة رائدة للمشاريع الاستراتيجية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، مواصلة العمل بإخلاص لتحقيق تطلعات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بأن تظل عجمان نموذجاً للريادة والتنمية المستدامة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ دولة الإمارات وأن يزيدها علواً وتقدماً ورفعة.