عبدالعزيز بن حميد: حميد بن راشد يقود عجمان برؤية القائد الملهم

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أنّ مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان مقاليد الحكم، يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية الشاملة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي " يقود صاحب السمو حاكم عجمان الإمارة برؤية القائد الملهم، فارتقت في ظل توجيهاته الحكيمة إلى مصاف المدن الكبرى، وحققت نمواً شاملاً في مختلف المجالات، حتى غدت الإمارة بيئة جاذبة للاستثمار ومقصداً للسياحة، ومكاناً يوفر مقومات الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها".

وأضاف " لم تقتصر مسيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على الخطط التنموية فحسب، بل شملت أيضاً ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والاهتمام بالإنسان باعتباره محور التنمية وركيزة المستقبل، إذ يحرص سموه دوماً على أن يكون قريباً من أبناء الإمارة، لتلبية احتياجاتهم، وموجهاً كافة الجهود لخدمتهم ورعايتهم".

وقال " في هذه المناسبة الغالية، نجدد العهد على مواصلة العمل بجد وإخلاص لمواكبة رؤية سموه الحكيمة، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لضمان استمرار مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات الإمارة في المستقبل".

واختتم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بالدعاء لصاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والعافية وطول العمر، سائلاً الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ويزيدها عزاً وازدهاراً.