“901” في شرطة دبي يتعامل مع 542 ألف مكالمة وبريد إلكتروني ومحادثة فورية

دبي في 6 سبتمبر/ وام / تمكن مركز الاتصال 901 في شرطة دبي، المُخصص للتعامل مع الحالات غير الطارئة وتقديم خدمات الدعم والاستفسارات للجمهور، من التعامل مع 542 ألفاً و686 مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ومحادثة فورية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح السيد عبد الله إبراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أن المركز استقبل 393 ألف مكالمة هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، وتلقى 96 ألفاً و610 رسائل عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى 53 ألفاً و76 محادثة فورية عبر تطبيقات الدردشة الذكية.

وأشار إلى أن مركز الاتصال 901 يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، وجعل دبي “المدينة الأكثر أمناً” من خلال الاستجابة السريعة للمكالمات، وتوظيف أحدث التقنيات في الرد على استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.

يُذكر أن مركز الاتصال 901 يوفر للجمهور حزمة من الخدمات تشمل الخدمات الجنائية، والخدمات المرورية، وخدمات إصدار الشهادات، إضافة إلى خدمات مجتمعية متنوعة.