راشد بن حميد: حميد بن راشد قائد حكيم ووالد رحيم معطاء للجميع

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ السادس من سبتمبر من كل عام، سيبقى شاهدا على محطة تاريخية نستذكر فيها بفخر واعتزاز ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة، لتنطلق معها مسيرة البناء والنماء ويترسخ نموذج القائد الحكيم والأب الرحيم ورمز البذل والخير والعطاء في مختلف المجالات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم، إنّ سموه يمثل رمزاً للرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قاد خلالها عجمان من مرحلة البناء والتأسيس لآفاق التميز والتطور، إلى أن أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، والخدمات الحكومية الذكية، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى نهضة شاملة في مختلف القطاعات.

وأضاف " لقد آمن صاحب السمو حاكم عجمان بأنّ التميز في التعليم، وبناء المؤسسات الأكاديمية، ورعاية الكفاءات الوطنية، هو حجر الأساس للتنمية المستدامة، فشهدت عجمان تطوراً ملحوظاً في قطاع التعليم، إلى جانب تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية عبر تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال".

وأشار إلى أنّ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يحرص على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال دعمه المتواصل للعمل الإنساني والخيري، ورعايته للفئات الأكثر حاجة، وترسيخه لقيم التضامن والتكافل التي غدت سمة راسخة تميز الإمارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي تجديد العهد والوعد بالسير على درب صاحب السمو حاكم عجمان، معبراً عن اعتزازه وفخره بقيادته الحكيمة، سائلاً الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة قيادة عجمان نحو مزيد من التقدم والازدهار.