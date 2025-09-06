‎انطلاق التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان انطلقت بمقر مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التصفيات النهائية للمرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم – الدورة التاسعة عشرة.

وتتضمن الدورة أربع مسابقات هي: مسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نور الهمم لذوي التوحد، ومسابقة الأمهات المواطنات، ومسابقة الحافظون والحافظات.

وقال سعادة حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز إن عدد المشاركين في هذه المرحلة 265 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون على المراكز الخمسة الأولى في كل فرع، وسط أجواء إيمانية وتنافسية تعكس الحرص على ترسيخ قيم القرآن الكريم في المجتمع.

وتقدم سعادته بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه الكبير للمركز وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لمتابعته للمركز وتوجيهاته للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجائزة، التي تستمر تصفياتها على مدار يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على حفظ كتاب الله وتجويده، وإبراز النماذج القرآنية المتميزة.