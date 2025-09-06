انتخاب محمد المر رئيسا لاتحاد ألعاب القوى

الشارقة في 6 سبتمبر / وام / أسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى عن فوز سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مرشح نادي خورفكان، برئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة 2025 – 2028، بعد حصوله على 15 صوتا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث أعلن أحمد جمعة السويدي، رئيس لجنة الانتخابات، بحضور عضوي اللجنة خالد مراد البلوشي، وأحمد راشد الجابري، اكتمال النصاب القانوني بحضور 23 نادياً.

وعلى صعيد مقاعد العضوية، أسفرت النتائج عن فوز كل من ناصر محمد سعيد بن عاشور "نادي الشارقة" (18 صوتاً)، وفيصل أحمد عبدالله الخميري "نادي مصفوت" (16 صوتاً)، وفهد عبدالله أحمد بن جمعة "نادي الرمس" (14 صوتاً)، وجميلة عبدالله علي عبدالرحمن "نادي النصر" (14 صوتاً)، وراشد ناصر آل علي "النادي العربي" (13 صوتاً).

وفازت خولة محمد جاسم، مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بمقعد العنصر النسائي، محققة 15 صوتا، بينما حصدت منافستها نورة عبدالله الأنصاري مرشحة نادي أبوظبي لألعاب القوى، 8 أصوات.

وتضمنت قائمة الاحتياط علي حسن خميس البدواوي "نادي حتا" (12 صوتاً)، ومحمد علي عامر الحبسي "نادي الوصل" (12 صوتاً)، وعبدالله أحمد إبراهيم الحمادي "نادي أبوظبي لألعاب القوى" (10 أصوات)، وعمر جمعة بلال نادي شباب الأهلي" (6 أصوات).