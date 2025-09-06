حميد بن عمار: حميد بن راشد قاد عجمان إلى مصاف المدن المتقدمة

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / تقدَّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في مسيرة استثنائية قاد خلالها عجمان إلى مصاف المدن العصرية المتميزة في شتى ميادين الحياة.

وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة " يوم السادس من سبتمبر شكَّل منعطفاً تاريخياً وقفزةً نوعية لإمارة عجمان، وفيه نحتفي بوالدٍ وقائدٍ فذٍّ رفع راية النجاح وأوقد مشعل التميز بطموح لامحدود وعزيمة لا تلين، وقاد دفة إمارة عجمان في مسيرة النهضة الشاملة إلى أن أصبحت وجهةً بارزةً وبيئة آمنة للاستثمار والسياحة".

وأضاف "هذا اليوم مناسبة للتعبير مجدداً عن جزيل الشكر وخالص التقدير والافتخار بالعطاء السخي لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في خدمة دولة الإمارات عموماً، وإمارة عجمان خصوصاً، عبر مسيرة عنوانها البذل والتضحية، تكللت بقطف ثمار النجاح على مختلف الأصعدة، وعززت المكانة العالمية لإمارة عجمان".

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أنّ الكلمات لا تكفي للتعبير عن خصال ومناقب صاحب السمو حاكم عجمان، ومبادراته الكثيرة في مختلف الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والإنسانية وغيرها، ورؤيته الاستشرافية الثاقبة التي كانت حجر الأساس لما تشهده إمارة عجمان اليوم من رفاه وازدهار في ظل بيئة مبينة على أسس التكاتف المجتمعي والتسامح والتعايش وبناء الإنسان.

وأوضح أنّ "مسيرة العز لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لم تقتصر على إمارة عجمان، فقد انطلق سموه متسلحاً بروح الاتحاد الذي كان شاهداً على قيامه، وكان عوناً وسنداً لوالده المغفور له، الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيَّب الله ثراه"، في دعم مسيرة الاتحاد وتعزيز أركانها، وصون إرث المؤسسين والاقتداء بنهجهم، كما كانت وما زالت المبادرات الإنسانية والأيادي البيضاء لسموه، بمثابة طوق نجاة للكثير من الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء العالم".