راشد بن عمار: حميد بن راشد أرسى دعائم مسيرة تنموية شاملة في عجمان

عجمان في 6 سبتمبر/ وام / قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية.. نحتفي اليوم بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة.

وأضاف أن هذه السنوات شاهدة على مسيرة تنموية شاملة أرسى سموه دعائمها، وجعل من عجمان نموذجاً للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والرقمي، في ظل رؤية واضحة تستند إلى قيم الاتحاد ونهج الآباء المؤسسين.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي " قاد سموه عجمان بحكمة ورؤية ثاقبة نحو آفاق واسعة من التقدم والازدهار والتنمية، وشملت إنجازات سموه جميع القطاعات، من التعليم والبنية التحتية والاقتصاد وشؤون المواطنين، وصولاً إلى التحول الرقمي والخدمات الذكية التي جعلت الإمارة في مصاف المدن العصرية المتطورة".

وأضاف " نفخر في دائرة عجمان الرقمية بأننا جزء من هذه المسيرة، ونعمل على ترجمة توجيهات سموه، بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في بناء منظومة رقمية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين".

ورفع الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي أسمى التهاني إلى صاحب السمو حاكم عجمان في هذه المناسبة الغالية، وعاهد سموه على مواصلة العمل المخلص لتحقيق رؤيته بجعل عجمان مدينة المستقبل، بما يرسخ مكانتها ضمن مدن العالم الأكثر تقدماً واستدامة.