السوداني : النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما

بغداد في 6 سبتمبر / وام / أعلن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن إجراء محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي - السوري، بهدف تنويع منافذ التصدير، مؤكدا أن العمل بدأ فعليا بمد أنبوب (بصرة – حديثة) بطول 685 كيلومتراً.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة 2025، الذي انطلق اليوم السبت بحضور وزراء طاقة وممثلي شركات عالمية كبرى.

وكشف السوداني عن هدف إستراتيجي يتمثل بتحويل ما لا يقل عن 40% من صادرات النفط الخام العراقية إلى مشتقات عالية القيمة بحلول عام 2030، مشددا على التزام الحكومة بإنهاء ملف حرق الغاز المصاحب والاستفادة التامة من 1300 مليون قدم مكعب قياسي منه.

وقال رئيس الوزراء "النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية، لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات رغم أن حصتنا التصديرية لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان"، وأكد انفتاح العراق على استقبال الشركات الراغبة بالاستثمار، مشيرا إلى طرح 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع المصافي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي، أن بلاده تمكنت من تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 2.5% وتعمل على مشاريع "البناء الأخضر"، لافتاً إلى توقيع عقد مع شركة بريطانية لتطوير أربعة حقول نفطية في محيط كركوك.

وعلى صعيد الإنتاج الحالي، توقع علي نزار المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في تصريحات على هامش المنتدى، أن يتراوح متوسط صادرات النفط الخام للشهر الحالي بين 3.4 مليون و3.45 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى ترقب اجتماع منظمة "أوبك" يوم غد الأحد لإعادة النظر بالتخفيض الطوعي.

ويشهد المنتدى، الذي تنظمه "مؤسسة غداً لإدارة المخاطر" بالتعاون مع وزارة النفط العراقية، مشاركة وزراء طاقة من مصر والأردن وقطر وإيران وتركيا وليبيا، وقيادات من منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز، بالإضافة إلى شركات عالمية كبرى منها "توتال إنرجي"، و"شل"، و"إيني"، و"شيفرون".

