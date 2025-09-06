سيف بن زايد يزور النسخة الـ22 من معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام / زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 المقام حالياً بنسخته الثانية والعشرين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

واطلع سموه على أحدث المعروضات والابتكارات في مجالات التراث والصيد والفروسية، وما يقدمه المعرض من فعاليات تعكس عمق الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي.

وأشاد سموه بالتنظيم المتميز للمعرض ودوره في تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية تجمع بين الحفاظ على التراث وتتبنى مفاهيم التطور والابتكار ويسهم في إبراز دور الشباب في حمل رسالة التراث وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً، ليبقى هذا الموروث الثقافي منارةً ملهمة للأجيال القادمة، ورمزاً حيّاً شاهداً على أن الإمارات قادرة على أن توائم بين الأصالة وروح العصر، في ظل قيادة تستلهم من التاريخ وتبني للمستقبل.

كما اطلع سموه في أجنحة المعرض على أحدث التقنيات والمشاريع والمبادرات وما يقدمه العارضين والمشاركين الدوليين والمحليين من مشاريع مبتكرة بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصيد والفروسية.

والتقى سموه خلال جولته بعدد من المشاركين وتعرف على أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض والعروض البصرية والتفاعلية والمحاكاة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات والتقنيات.