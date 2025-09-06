"حرة الحمرية" تستعرض حلولها الاستثمارية بمعرض للحديد والصناعات المعدنية في مصر

القاهرة في 6 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة في الدورة الـ14 من المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية “Metal & Steel” المنصة التجارية الأبرز لصناعات الصلب والمعادن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي تقام فعالياته في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 6 حتى 8 سبتمبر الحالي بمشاركة كبار المصنعين والموردين العالميين وصناع القرار وقادة قطاع الصناعات الثقيلة من مختلف دول العالم.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى استعراض حلولها الاستثمارية الرائدة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة إلى جانب تسليط الضوء على دورها الريادي في التجارة العالمية والإقليمية بالحديد والصلب فضلا عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها لاسيما.

وتعتبر حرة الحمرية مركزا رائدا لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووجهة نموذجية للصناعات الثقيلة التخصصية حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من 450 شركة بمساحة 50 مليون قدم مربع ليمثل هذا القطاع منفردا 16% من إجمالي مساحة حرة الحمرية البالغة 300 مليون قدم مربع.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية يمثل منصة دولية مهمة للتواصل مع كبار المصنعين والمستثمرين في القطاع مضيفاً أن الهيئة تركز على استقطاب استثمارات نوعية تعزز سلسلة القيمة ضمن القطاع الصناعي الذي تحتضنه "حرة الحمرية" الذي أثبت بالفعل جاذبيته لكبار المصنعين.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات المعدنية والصلب في المنطقة الحرة بالحمرية يشهد نمواً ملحوظاً في عدد الاستثمارات المحلية والعالمية وأرجع سبب النمو في القطاع إلى ما توفره حرة الحمرية من منظومة تشغيلية تتميز بالكفاءة والمرونة والفعالية بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها للشركات المتخصصة في هذا المجال من موقع جغرافي إستراتيجي وبنية تحتية متطورة ومرافق ومستودعات حديثة وغيرها من الخدمات التي توفرها لرفع كفاءة الإنتاج في هذا القطاع.

وتسلط حرة الحمرية من خلال جناحها في الحدث الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكبر تجمع لمصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.