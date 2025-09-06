"ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا".. حضور استثنائي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة في 6 سبتمبر/ وام / يشارك مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

وتأتي مشاركة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في المنتدى تماشيا مع توجه الدولة في الاستثمار الأمثل لقدرات الأجيال الناشئة بمجالات العلوم والتكنولوجيا وتجسيدًا لتوجهات إمارة الشارقة في بناء بيئة علمية ومعرفية رائدة وانسجامًا مع رسائل المنتدى التي تؤكد أهمية الاتصال الحكومي في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة وتشجيع الحلول الذكية القادرة على مواجهة التحديات التنموية.

وينظم المركز في المنتدى مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي إلى جانب منصة إبداعية لعرض مشاريع مبتكرة تركز على الأمن الغذائي والاستدامة وذلك بهدف تهيئة بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تحفّز الإبداع وتدعم الابتكار العلمي.

ويركز المخيم على توفير تجربة تعليمية متكاملة لليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عامًا بدءًا بتعلّم أساسيات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي ثم التفكير الإبداعي مرورًا بمرحلة التنفيذ باستخدام أدوات تقنية متقدمة وصولًا إلى عرض ابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة في أجواء تحفّز التعاون والابتكار.

ويوفر المركز من خلال منصته الإبداعية مساحة تتحول فيها رؤى النشء والشباب إلى فعل وأفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وذلك لعرض أربع مشاريع ابتكارية تقدم حلول مبتكرة ومبادرات عملية تعزز من كفاءة استهلاك الموارد الغذائية وتشجع على تبني ممارسات مستدامة تحمي البيئة تتنوع بين روبوتات تقهر الصحراء إلى أنظمة ذكية تعالج ملوحة المياه وتعيدها إلى الحياة مرورا بمشاريع بحثية تبرز دور الفطريات الطبيعية في دعم الزراعة المستدامة وصولًا إلى حلول تعيد صياغة العلاقة بين التربة والمائدة.