88 شركة تعلق خدمات البريد مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

برن - سويسرا في 6 سبتمبر / وام / أعلن الاتحاد البريدي العالمي "UPU" التابع للأمم المتحدة اليوم، عن تعليق 88 شركة خدماتها البريدية بشكل كلي أو جزئي مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية.

وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان، إن الاتحاد يعمل على تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الاتحاد البريدي العالمي تأسس عام 1874، ومقره برن، سويسرا، وهو ثاني أقدم منظمة دولية في العالم بعد الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، وهو ينسق السياسات البريدية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظام البريدي العالمي، وأصبح في 1 يوليو 1948 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

- خلا -