"صقاري الإمارات" يرسخ في وعي الأجيال الجديدة قيمة الصقارة كفن إنساني عالمي

أبوظبي في 6 سبتمبر / وام / يستعرض نادي صقاري الإمارات مشاريعه ومبادراته في صون الصقارة والمُحافظة على التراث، خلال مشاركته في الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وشهد جناح النادي في المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار منذ اليوم الأول لانطلاق الفعاليات، حيث استقطب اهتمام العائلات والأطفال والراغبين باكتشاف عالم الصقارة والتعرّف على إرثها العريق.

وقدم الجناح باقة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية والبرامج التوعوية التي سلطت الضوء على جهود النادي في الحفاظ على موروث الصقارة ونقله إلى الأجيال الجديدة، وعرفت الجمهور الواسع بفن الصيد بالصقور، ما جعل جناح النادي إحدى أبرز محطات المعرض لهذا العام.

كما استضاف النادي في جناحه عدداً من أهم الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم صندوق محمد بن زايد للمُحافظة على الطيور الجارحة، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، وكذلك الاتحاد الدولي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة (IAF) الذي يضم ما يقارب 150 ناديا وجمعية معنية بممارسة الصيد بالصقور في 90 دولة.

وحظي الزوار بفرصة استكشاف عروض حية للصقارة شملت التفاعل المباشر مع الصقور، ومُشاهدة ومُمارسة تقنيات الصيد التقليدي ومهارات التعامل السليم مع الصقر، والتقاط الصور التذكارية.

كما أتاحت منصة مركز السلوقي العربي ضمن جناح النادي فرصة للتعرف أكثر على هذا الموروث التاريخي المهم.

ونظم نادي صقّاري الإمارات أنشطة ثقافية تفاعلية مثل صنع القهوة العربية وآداب الضيافة، واستقطب زيارات مدرسية شملت اختبارات للطلبة في المعلومات حول الصيد بالصقور، بالإضافة إلى أنشطة جديدة من أهمها جواز سفر "حُماة الصقارة" مع فرصة الانضمام إلى قائمة المُدافعين عن ضمان توارث واستدامة رياضة الصيد بالصقور.

ورسخ نادي صقّاري الإمارات، وعلى مدى 24 عاماً، حضوره كأحد أبرز الجهات التراثية والبيئية في المنطقة والعالم، جامعاً بين الحفاظ على أصالة الصقارة العربية واستشراف مُستقبلها بأسلوب مستدام.

ومع اقترابه من ربع قرن على التأسيس، يواصل نادي صقّاري الإمارات تعزيز حضوره محلياً ودولياً، جامعاً بين التراث والحداثة، ومُرسّخاً في وعي الأجيال الجديدة قيمة الصقارة كفنّ إنساني عالمي وركيزة من ركائز الهوية الوطنية الإماراتية.