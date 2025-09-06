منتخب الإمارات للدراجات يتصدر المرحلة الأولى من طواف صلالة

صلالة في 6 سبتمبر/ وام / توج محمد المطيوعي دراج المنتخب الوطني بطلا للمرحلة الأولى من طواف صلالة للدراجات الهوائية الذي انطلق اليوم في سلطنة عمان لمسافة 174 كم، وهو المعروف بإسم "كلاسيك ظفار" والذي أقيم في منطقة جبلية بمشاركة 15 فريقا ومنتخبا وطنيا، مثلهم أكثر من 76 دراجا.

وجاء زميله بالفريق عبدالله جاسم في المركز الثاني.

ويمثل المنتخب الوطني في طواف صلالة كل من أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، ومحمد العليلي، وعبدالعزيز الهاجري.