مبيعات "مزاد الصقور" في معرض الصيد والفروسية تتجاوز 1.6 مليون درهم

أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام / حقق "مزاد الصقور" المقام ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مبيعات إجمالية بلغت مليونا و668 ألف درهم، وذلك حصيلة بيع 41 صقرا خلال ستة مزادات حضورية أقيمت حتى الآن، وفقا لبيان صادر عن المعرض.

وتتواصل فعاليات المزاد في مركز أدنيك أبوظبي وسط حضور واسع من عشاق التراث وهواة الصقارة من داخل الدولة وخارجها، ويشهد الحدث، الذي يعد من أبرز المزادات التراثية في المنطقة، توسعاً كبيراً هذا العام ليشمل ستة مزادات حضورية ومزادا إلكترونيا مستمرا طوال أيام المعرض.

ويعرض المزاد مجموعة من أرقى الصقور المتميزة من فئات "بيور – الشاهين – الحر"، تمثل أفضل 46 مزرعة محلية وعالمية.

وتُقيّم اللجنة المنظمة نحو 1000 صقر، يتم تصنيفها وعرضها في المزاد، مع توفير بطاقات تعريفية شاملة لكل طائر يمكن للمشاركين الاطلاع عليها عبر أجهزة لوحية تفاعلية للحصول على رؤية دقيقة ومتكاملة حول مواصفات الصقور المعروضة.

وتعكس النتائج المحققة الإقبال الكبير والتنافسية العالية بين المشاركين، وتؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها المزاد كمنصة تراثية وتجارية تجمع بين الجودة والهوية الثقافية، وتستقطب نخبة المزايدين من داخل الدولة وخارجها.

ويشترط على الراغبين في المزايدة التسجيل وإنشاء حساب عبر المنصة الإلكترونية، ودفع وديعة تأمين قابلة للاسترداد، ويعد أعلى عرض عند إغلاق نافذة المزايدة هو العرض الفائز، بشرط استيفاء السعر الاحتياطي والامتثال لكافة الشروط.

ويعد مزاد الصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تجربة تراثية فريدة، تجمع بين الحماسة والهوية الثقافية، وتبرز الدور الريادي لدولة الإمارات في الحفاظ على فن الصيد بالصقور وتطويره بأساليب علمية مستدامة.