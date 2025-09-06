الرئيس اللبناني يطالب أمريكا بدعم انسحاب إسرائيل وتجهيز الجيش لضمان حصرية السلاح

بيروت في 6 سبتمبر/ وام / طالب العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، كخطوة ضرورية لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود الدولية وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر، حيث شدد على ضرورة تفعيل "لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية" (MECHANISM) لتأمين تنفيذ اتفاق نوفمبر الماضي، بما يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى.

وأشار عون إلى أن هذه الخطوات تدعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة، لافتا إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل انتشار الجيش الذي أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة جنوب الليطاني، رغم الظروف الصعبة التي أدت لمقتل 12 عسكريا، كما نوه ببدء تسلم الجيش للسلاح الفلسطيني في المخيمات.

إلى جانب ذلك، أكد الرئيس عون أهمية استمرار الدعم الأمريكي لتجهيز الجيش اللبناني لتمكينه من حفظ الأمن وضبط الحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد الأميرال كوبر استمرار المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيراً إلى أن لجنة (MECHANISM) ستجتمع قريبا لبحث تثبيت الاستقرار في الجنوب.

- خلا -