" السلوقي العربي" يجسد إرث الصحراء في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 6 سبتمبر / وام / شهدت الدورة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، احتفاءً مميزاً بإحدى أعرق السلالات الكلبية في العالم، عبر تنظيم مسابقة جمال السلوقي العربي، التي أبرزت جمال ورشاقة وذكاء هذا الكلب العربي الأصيل، الرفيق الوفي للبدو في رحلاتهم عبر الصحاري منذ القدم.

وشهدت المنافسات مشاركة 64 كلبا سلوقيا من نخبة المربين والمالكين المتحمسين، تنافسوا ضمن أربع فئات رئيسية هي: الذكور الأريش، والإناث الأرش، والذكور الحص، والإناث الحص.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الخصائص الفريدة لهذه السلالة النادرة، وتعزيز ارتباطها الوثيق بالهوية الثقافية والتاريخية لدولة الإمارات. وتميّزت الفعالية عن غيرها من مسابقات الكلاب التقليدية، إذ خضعت كلاب السلوقي المشاركة لتقييم صارم وفق مجموعة دقيقة من المعايير، شملت الصفات الجسدية والسلوكية، المظهر العام، البنية، مهارات الصيد، والصحة العامة، كما أولى الحكام، عناية خاصة بالتفاصيل الدقيقة مثل مشية الكلب، وشكل الرأس، والعينين، والفم، والأذنين، إضافة إلى نوع الفراء ولونه والمظهر الخارجي العام، بما يضمن إبراز التميز الاستثنائي لهذه السلالة العريقة.

وجاءت المسابقة السنوية بتنظيم مركز السلوقي العربي ومجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، لتكون إحدى أبرز الإضافات النوعية في نسخة هذا العام، حيث خُصصت قطاعات جديدة للسلوقي العربي في دلالة واضحة على المكانة المتجددة التي يحظى بها في قلب التراث الإماراتي.