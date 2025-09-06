"محمية المرزوم" وجهة الاستدامة في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 6 سبتمبر / وام / شهد جناح محمية المرزوم حضوراً مميزاً في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث استقطب أنظار الزوار والمهتمين بالتراث والصقارة، عبر تسليط الضوء على نموذجها الفريد في الصيد المستدام وحماية الحياة البرية ضمن إطار يحافظ على التوازن البيئي ويعزز الممارسات التراثية الأصيلة.

ويستعرض الجناح مجموعة من المبادرات والبرامج التراثية التي تجسد مفهوم الصيد المستدام، حيث يقدم للزوار تجربة تعريفية شاملة عن أساليب الصيد بالصقور والسلوقي، وآليات الحفاظ على الحياة الفطرية وإعادة إكثار الطرائد مثل الحبارى والأرانب البرية، كما يعرّف بخدمات موسم الصيد الذي تنظمه المحمية، من نوفمبر المقبل وحتى فبراير من العام القادم.

وأكد أحمد بن هياي المنصوري، مدير المحمية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الصيد المستدام، مشيراً إلى تدشين مركز خاص لإكثار الحبارى والأرانب البرية ليكون رافداً رئيسياً في دعم التنوع البيولوجي، وضمان استمرارية الأنواع داخل بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضح أن إطلاق مركز المرزوم لإكثار الحبارى والأرانب البرية، يعد خطوة مهمة في دعم الصقارة المستدامة، ويهدف المركز إلى ضمان وفرة الطرائد الطبيعية وفق أسس علمية وتنظيمية لتلبية احتياجات المهتمين برحلات المقناص، كما يسهم في دعم استدامة الحياة الفطرية، بما يتماشى مع جهود الدولة في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المحمية ليست مجرد وجهة للصيد التقليدي، بل هي بيئة متكاملة لإحياء التراث، وصون الطبيعة، وتعزيز الهوية الإماراتية.