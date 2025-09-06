ميداليتان لمنتخب الإمارات في بطولة آسيا للكاراتيه بالصين

شاوغوان - الصين في 6 سبتمبر/ وام/ أحرز منتخب الإمارات للكاراتيه ميداليتين “فضية وبرونزية” في بطولة آسيا لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي تستضيفها مدينة شاوغوان الصينية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات القارة في منافسات الكاتا والكوميتيه.

وجاءت الميدالية الفضية عبر اللاعبة شيخة اليافعي التي حلت ثانية بمسابقة الكوميتيه لوزن فوق 66 كجم، لفئة الآنسات (16-17 سنة)، فيما أضاف راشد الصريدي الميدالية البرونزية بحصوله على المركز الثالث في وزن تحت 61 كجم لفئة الشباب (16-17 سنه).

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثمانية لاعبين ولاعبات في مختلف الأوزان والفئات.