تأهل الشارقة وخورفكان إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الشارقة في 6 سبتمبر/ وام/ تأهل الشارقة إلى الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد فوزه اليوم، على دبا 2-0 في اياب الدور الأول الذي أقيم على ملعب الشارقة، وكان الشارقة قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0. ويلتقي الشارقة في ربع النهائي مع فريق العين المتأهل على حساب كلباء.

وتأهل فريق خورفكان إلى الدور نفسه بعد فوزه على بني ياس اليوم 1-0 في استاد بني ياس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2، ليتأهل خورفكان بمجموع المباراتين 3-2.

ويلتقي خورفكان في الدور المقبل مع الفائز من عجمان والوحدة.