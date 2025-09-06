"بابا حميد" .. كتاب للأطفال يوثق سيرة حاكم عجمان

عجمان في 6 سبتمبر/ وام/ أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بتوجيه ورعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومجموعة كلمات في الشارقة، كتاب الأطفال "بابا حميد"، الذي يوثق سيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، منذ نشأته وحتى تسلمه الحكم، وذلك ضمن سلسلة إصدارات تعرّف الأجيال الناشئة بتاريخ دولة الإمارات وقادتها.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن إصدار "بابا حميد" يندرج في إطار رؤية الإمارة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الوطنية وترسيخ حضورها في وجدان الأجيال، مشيرًا إلى أن الكتاب يمثل خطوة رائدة في تقديم سيرة حاكم عجمان بأسلوب قصصي مبسط موجّه للأطفال.

وقال" نؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، ومن هنا جاءت رعايتنا لهذا العمل الثقافي الذي يرسخ القيم الوطنية، ويجعل من مسيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي قصة ملهمة تُروى للأجيال، تعلّمهم معنى القيادة والإنجاز والعمل من أجل الوطن".

وأوضح سعادة محمود الهاشمي، مدير عام الدائرة، أن إصدار الكتاب يمثل إضافة نوعية لتعميق الصلة بين الأجيال الناشئة وتاريخ الإمارات وقادتها، مؤكدًا أن "بابا حميد" يشكل جسرًا يربط الطفل بقيمه الوطنية، ويحوّل السيرة إلى ممارسة يومية للانتماء من خلال قالب قصصي مشوق ولغة تُحبب القراءة، لافتًا إلى أن المشروع يجسد مبدأ التعليم بالقدوة عبر وسيط أدبي محبوب لدى الصغار.

ويستعرض الكتاب، الذي صيغ بلغة قصصية مبسطة ترافقها رسومات مميزة، أهم المحطات المضيئة في حياة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والإنجازات التي شهدتها الإمارة خلال فترة حكمه، إضافة إلى المرتكزات التي اعتمدها سموه في بناء نهضة عجمان وتطويرها.

ويتميز الإصدار بقدرته على تحويل تلك المحطات إلى قيم عملية للأطفال مثل العمل الدؤوب، تحمّل المسؤولية، احترام الوقت، والاعتزاز بالجذور، ليجعل من السيرة خبرة حية يتفاعل معها القارئ الصغير.

وقد ألّفت الكتاب الكاتبة سناء شباني، فيما تولّت الفنانة نتاليا عبود تنفيذ الرسومات التي منحت النص بعدًا بصريًا مشوقًا، يساعد الأطفال على استيعاب الأحداث التاريخية وربطها بحياتهم اليومية، كما ساهم في إعداد العمل فريق متخصص من دائرة التنمية السياحية، إلى جانب أخصائيين من المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بما يعكس تكاملاً مؤسسيًا في تقديم منتج ثقافي متميز.

ويصدر "بابا حميد" بحجم متوسط، وباللغة العربية، ليشكل إضافة نوعية إلى مكتبة الطفل الإماراتي والعربي، وليفتح أمام الأجيال الجديدة نافذة يطلّون منها على سيرة قائد حكيم، ورؤية تنموية ملهمة، وتجربة غنية بالتحديات والإنجازات، وبذلك، لا يُعد الإصدار مجرد كتاب للأطفال، بل مشروعًا ثقافيًا تربويًا يعيد صياغة العلاقة بين النص والطفل والمكان، ويجعل من التاريخ حكاية تُروى، ومن القيم صورًا تُرى، ومن القراءة مساحة يومية للفهم والمتعة والنمو.

