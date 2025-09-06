تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

عجمان في 6 سبتمبر/ وام/ تأهل نادي الوحدة إلى الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد فوزه اليوم، على عجمان 4-2، على استاد راشد بن سعيد في إياب الدور الأول من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين، ويلتقي الوحدة في الدور المقبل مع خورفكان المتأهل على حساب بني ياس.