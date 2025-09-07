نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ينظم بطولة "حمدة تريم"

العين في 7 سبتمبر /وام/ أحرز غيث النعيمي، لقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج، وجاء عبدالله عادل ثانياً، ووائل مجاهد ثالثاً.

واختتمت فعاليات البطولة التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وفق النظام السويسري من 7 جولات، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتم تخصيص عائداتها لصالح مؤسسة حمدة تريم الخيرية.

وأكد سعادة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن مبادرة نادي العين بتنظيم البطولة، تعزز دور الرياضة في خدمة المجتمع، مشيراً إلى الإسهامات الكبيرة للمؤسسة في بناء مجمعات سكنية وتعليمية وصحية في 10 دول إفريقية.

من جانبه، أكد عمر محمد عبد الله، رئيس التسويق والشراكات الإستراتيجية في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة جاءت تكريماً لمسيرة العطاء التي قدمتها المرحومة حمدة بنت تريم، رحمها الله، وتركت بصمة إنسانية مؤثرة في العديد من المجتمعات، خاصة في القارة الإفريقية.

وأكد حرص نادي العين على تعزيز دور الرياضة كوسيلة لدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وغرس قيم العطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وقدم النادي في ختام البطولة، درعاً تذكارياً لمؤسسة حمدة بنت تريم، تقديراً لجهودها الكبيرة في العمل الخيري، إلى جانب تكريم سعادة تريم مطر على دعمه المتواصل لنشر وتطوير لعبة الشطرنج بالدولة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات من الفئات والجنسيات المختلفة.

مح