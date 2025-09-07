"تريندز" يشارك في المؤتمر الدولي "طريق الحرير الروحي"

أبوظبي في 7 سبتمبر /وام/ شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال المؤتمر الدولي السادس "طريق الحرير الروحي.. دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات"، باعتباره شريكاً بحثياً.

وعقد المؤتمر في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل، على مدار يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وقادة الأديان من مختلف الدول والقارات.

وألقى الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، كلمة في المؤتمر، أكد فيها أن ثمّة اتفاق على أن جميع الأديان بلا استثناء تدعو للتعايش والتسامح، سواء بين أتباعها أو مع الطوائف والأديان والأعراق الأخرى، فجميعها تؤكد على كرامة الإنسان، وحقه في الاختلاف، ووجوب العدل والرحمة مع الجميع، دون تمييز.

وأشار إلى أن التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة، حين يُبنى على الاحترام والتكامل والحوار، لافتا إلى أن الدين ليس منظومة إيمانية فقط، بل قوة ناعمة تسهم في تحقيق أهداف الأمن والاستقرار والتعايش، وتعزيز السلام داخل الدول وفيما بينها.

وأوضح أن الغلو والتطرف من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، موضحا أن المشكلة ليست في الأديان وتعاليمها، ولكن في أولئك الذين يحاولون إعادة تفسير القيم والتعاليم الدينية السمحة وفق رؤى وأيديولوجيات متطرفة بعيدة كل البعد عن المقاصد الحقيقية السامية للأديان.

وشارك "تريندز" في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قدم مجموعة من أبرز إصداراته البحثية والمعرفية النوعية، كما ناقش فريقه المشارك في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون والشراكة البحثية والمعرفية الداعمة للحوار الفكري العالمي مع عدد من الشخصيات والمفكرين المشاركين في الحدث.