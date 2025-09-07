غرف دبي وغرفة ولاية فكتوريا الأسترالية توقعان مذكرة تفاهم

دبي في 7 سبتمبر /وام/ أعلنت غرف دبي، اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة ولاية فيكتوريا الأسترالية، بهدف تعزيز التعاون في استقطاب الشركات الأسترالية لدبي، ودعم توسع أعضاء غرف دبي في الولاية، والارتقاء بالعمل المشترك فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.

وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي نظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة في مدينة ملبورن بأستراليا في الفترة من 2 – 4 سبتمبر.

وأفادت غرف دبي أنها عقدت على هامش الحدث أكثر من 25 اجتماعاً ثنائياً مع هيئات حكومية وخاصة محلية وعالمية وغرف تجارة، وذلك بهدف التعريف بالفرص والآفاق الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها دبي، وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في الإمارة ونظيراتها من أنحاء العالم.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "آثار وتداعيات التغيرات الطارئة في المشهد العالمي"، أن رؤوس الأموال تتجه دائماً نحو مراكز الأعمال التي تتمتع باقتصاد مستقر ومتنوع ومناخ استثماري آمن ومرن، وهي المقومات الأساسية التي تتمتع بها دبي.

وشهدت فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية مشاركة مسؤولي أكثر من 1200 غرفة تجارة من 100 دولة.