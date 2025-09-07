برعاية ولي عهد الفجيرة.. راشد الشرقي يشهد أعمال الدورة الأولى للقمة العلمية لأمراض الدم الحميدة

الفجيرة في 7 سبتمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أعمال القمة العلمية لأمراض الدم الحميدة في فندق دبل تري بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتجمع القمة في نسختها الأولى هذا العام خبراء وباحثين ومتخصصين ومتحدثين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة، يوحّدهم الالتزام المشترك بدفع عجلة العلم والتطوير في مجال أمراض الدم الحميدة.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية المتعلقة بأمراض الدم، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أفضل نتائج للمرضى.

كما تهدف جلسات القمة وأعمالها إلى استعراض الممارسات الطبية المتقدمة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لمرضى أمراض الدم الحميدة، وتحويل الأدلة العملية والبحوث الطبية إلى ممارسات عملية تخدم قطاع الرعاية الصحية في مجتمع دولة الإمارات عامة.

ويركّز برنامج القمة على عددٍ من المحاور منها مناقشة أبرز المستجدّات في مجال اضطرابات النزف والصفائح الدموية، وفقرالدم الوراثي، وطب نقل الدم وسلامته، ونماذج الرعاية المتمحورة حول المريض، واستعراض التطورات في التشخيص والعلاج والوقاية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت الدكتورة موزة المرشودي رئيسة القمة العلمية لأمراض الدم الحميدة في كلمتها خلال الافتتاح، إن القمة تتضمن جلسات رئيسية ومحاضرات تفاعلية تسلط الضوء على أحدث المعايير والبروتوكولات العالمية المعتمدة في علاج أمراض الدم الحميدة، إلى جانب بحث سبل التكامل والتعاون وتوحيد الجهود بين مزّودي الرعاية الصحية والجهات التنظيمية والبحثية داخل الدولة، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تحقيق الأثر الإيجابي على حياة المرضى، بالإضافة إلى ترجمة التوصيات العلمية إلى خطط عمل واضحة تسهم في الوقاية والتشخيص المبكر وتحسين جودة الحياة.

حضر افتتاح القمة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد عبد الله الحمودي مدير منطقة الفجيرة الطبية، والدكتور أنور الزعابي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة – الفجيرة، والدكتورة أسماء سلطان العلماء رئيسة جمعية الإمارات لأمراض الدم، ونخبةٍ من الخبراء والاستشاريين وممثلي المؤسسات الأكاديمية والصحية.