معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية ينطلق غداً في دبي

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا في دبي فعاليات النسخة الأولى من معرض "الصحة العالمية للتكنولوجيا الصحية" (WHX Tech 2025)، الذي يُعد منصة جديدة لابتكارات الصحة الرقمية.

يُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، بالإضافة إلى نحو 5,000 مشارك من أكثر من 30 دولة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، والرعاية الافتراضية في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وتعتبر دبي، بفضل مكانتها كمركز عالمي للابتكار، المكان المثالي لعرض هذه التقنيات المتطورة وترويجها ضمن أنظمة الرعاية الصحية العالمية.

يضم المعرض ثلاث منصات مبتكرة: "وورلد إكس" التي تعرض دراسات حالة وتقنيات عالمية، "فيوتشر إكس" التي تركز على الابتكارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، و"إكسليريت" التي تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة.

ومن أبرز الفعاليات، تقدم شركة "إيفوتيك"، المتخصصة في بناء منصات تتبع المنتجات وتأمين سلاسل التوريد ومقرها دبي، إحدى الفعاليات البارزة التي يحتضنها معرض" WHX Tech"، منصة "تراك فارما" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لكشف الأدوية المقلدة وتعزيز شفافية سلسلة التوريد في القطاع الصحي.

كما يسلط المعرض الضوء على السيدات الرائدات في مجال الصحة الرقمية من خلال جلسات حوارية وورش عمل، مع التركيز على التحديات المستقبلية التي قد تواجهها التقنيات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية.

يُقام المعرض بالشراكة الإستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، ما يضمن تماشيه مع أولويات القطاع وتوجهاته المستقبلية.