منتخب الإمارات للترايثلون يشارك في البطولة العربية الأفريقية بمصر

الشارقة في 7 سبتمبر/ وام/ يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في منافسات البطولة العربية الأفريقية، المقررة يوم 25 سبتمبر الجاري، في مدينة الجلالة المصرية، بمشاركة نخبة الأبطال.

وخاض المنتخب الوطني اليوم، منافسات سباق أكواثلون الشارقة، الذي أقيم في منطقة الحمرية، وتصدر منافسات السباق يوسف الهناي في فئة الـ Sprint بزمن قدره 30 دقيقة و22 ثانية، وآنا لورا دافيدا شتاين فئة السيدات بزمن 37 دقيقة و43 ثانية.

وأقيمت منافسات السباق بتنظيم مشترك من اتحاد الإمارات للترايثلون، ومجلس الشارقة الرياضي.