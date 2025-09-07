"برجيل الطبية" تطلق مبادرة "حلقة الأمل" لدعم مرضى السرطان

أبوظبي في 7 سبتمبر / وام / أطلق معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية أولى مبادراته المجتمعية تحت عنوان "حلقة الأمل"، بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وتعزيز التواصل بين المرضى والمتعافين وعائلاتهم، بمشاركة الكادر الطبي. يأتي ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم رعاية شاملة تمتد إلى ما بعد العلاج الطبي.

وتنظم الفعالية دورياً كل ثلاثة أشهر، حيث شهدت نسختها الأولى تكريم عدد من المتعافين الذين أنهوا علاجهم بنجاح، وأثرى المشاركون الحدث بمشاركاتهم الإيجابية وتجاربهم الشخصية.

وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية لتخفيف الضغوط النفسية، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية مع الفريق الطبي للإجابة على أسئلة المرضى وتوضيح أحدث طرق العلاج.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، إن "حلقة الأمل" تعد جزءاً من فلسفة الرعاية الشاملة التي يعتمدها المعهد، مؤكداً أهمية الدعم النفسي والاجتماعي بجانب العلاج الطبي.

وأعلن المعهد عن إطلاق عيادة ألم الثدي وعيادة تقييم الثدي عالية الخطورة، بالإضافة إلى اختيار إحدى المتعافيات لتكون "سفيرة معهد برجيل للأورام" لنشر رسائل الأمل والدعم في المجتمع.