شرطة دبي والاقتصاد والسياحة تبحثان تعزيز السلامة المرورية في قطاع توصيل الطلبات

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ بحثت شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة المرورية في قطاع توصيل الطلبات الذي يشهد نمواً متسارعاً في الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وأحمد أهلي، مدير مراقبة الأنشطة السياحية، ومدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في دائرة الاقتصاد والسياحة، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

ناقش الاجتماع تحديات مرتبطة بسلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية مثل القيادة المتهورة وتجاوز الإشارات، وسبل تعزيز التزام الشركات بالاشتراطات المرورية من خلال تدريب السائقين على قواعد السلامة.

كما تم التركيز على دور التقنيات الذكية في مراقبة أداء السائقين وتعزيز الانضباط على الطرق.

وأكد العميد بن سويدان أن قطاع توصيل الطلبات أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في دبي، مما يتطلب زيادة الالتزام بالمعايير المرورية لضمان السلامة.

من جانبه، شدد أحمد أهلي على أهمية التعاون مع شرطة دبي لتنفيذ القوانين وتنمية ثقافة السلامة المرورية، بما يعزز من مكانة دبي كمدينة آمنة ورائدة عالميا في جودة الحياة.