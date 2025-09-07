"دبي الصحية" تشارك في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية

دبي في7 سبتمبر/ وام/ تشارك "دبي الصحية" في النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025"، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

يعد المعرض، الذي تنظمه "إنفورما ماركتس" ويستمر لمدة ثلاثة أيام، منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

ويقام المعرض، برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودبي الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويهدف إلى تسريع تبني الحلول الذكية في القطاع الصحي وتعزيز التعاون بين المؤسسات العالمية.

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" "مشاركتنا في المعرض تعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي".

من جانبه، أشار عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في "دبي الصحية"، إلى أن المعرض سيشهد عرض مشاريع مبتكرة مثل العلاج بالواقع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، نظام المراقبة عن بعد للمصابين بالأمراض المزمنة، وكشك التبرعات الذكي لمؤسسة "الجليلة".

يذكر أن المعرض يضم أكثر من 5000 مشارك من قادة الرعاية الصحية وصنّاع القرار، و200 متحدث من 30 دولة، ويغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وقابلية التشغيل البيني في الرعاية الصحية.