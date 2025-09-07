تعاون بين "مالية الشارقة" و"الفجيرة الخيرية" لتفعيل نظام "تحصيل"

الفجيرة في 7 سبتمبر/ وام / وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية تعاون إستراتيجية مع جمعية الفجيرة الخيرية لتفعيل نظام "تحصيل"، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الرقمي وتوسيع نطاق استخدام الحلول الذكية في المعاملات المالية على مستوى الإمارات.

وقع الاتفاقية في مقر الدائرة بالشارقة سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية.

يعد المشروع جزءا من المبادرات الإستراتيجية لدائرة المالية لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية، حيث يوفر نظام "تحصيل" منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات بسرعة وكفاءة، مع إمكانية إعداد تقارير مالية لحظية ومتابعة العمليات المالية ضمن بيئة رقمية آمنة.

وقال سعادة وليد الصايغ إن تفعيل النظام في الجمعية يعد خطوة إستراتيجية مهمة تلبي احتياجات مؤسسات مختلفة خارج الشارقة، سواء كانت خيرية أو حكومية.

من جانبه، أشاد سعادة يوسف المرشودي بالدور الريادي للدائرة في التحول الرقمي، موضحا أن النظام سيمكن متعاملي الجمعية من الاستفادة من 31 خدمة رئيسية عبر "تحصيل"، تشمل العديد من الخدمات الخيرية.