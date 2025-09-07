حمدان بن مبارك يهنئ المنتخب الأولمبي ويدعو اللاعبين إلى تحقيق هدف التأهل

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخبنا الأولمبي بمناسبة تصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، مشيداً بعمل الجهاز الفني والإداري وأداء اللاعبين، وتمنى في الوقت نفسه تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب إيران.

وأكد معالي رئيس الاتحاد على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق هدف التأهل، مشيراً إلى أن المباراة المتبقية تحتاج إلى تركيز عال وإصرار على إنجاز المهمة بنجاح.

وأضاف " المواهب التي يتشكل منها منتخبنا الأولمبي قادرة على تحقيق نتائج مميزة، وصنع الإنجاز، واتحاد الكرة يقدر هذه المواهب ويدعمها بكل قوة من أجل بلوغ أهدافها مع الأندية والمنتخبات الوطنية".

ودعا معالي رئيس الاتحاد إلى حضور جماهيري كبير في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن الدعم المعنوي مهم للغاية في هذه المرحلة.