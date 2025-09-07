جامعة الفجيرة تسجل نموا بنسبة 18% في أعداد الطلبة

الفجيرة في 7 سبتمبر/ وام/ أعلنت جامعة الفجيرة عن زيادة في أعداد الطلبة المنتسبين للعام الأكاديمي 2025-2026 بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد طرح تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، أن الإقبال المتزايد يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة للجامعة محليًا وإقليميًا، ويعكس جودة برامجها التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن زيادة أعداد الطلبة تعكس نجاح الجامعة في جذب الطلاب من مختلف التخصصات، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في الإمارات.