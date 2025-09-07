أبطال الإمارات يحصدون 18 ميدالية في اليوم الختامي لبطولة آسيا القارية للجوجيتسو

أبوظبي في 7 سبتمبر / وام/ اختتمت اليوم النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي احتضنتها العاصمة الإماراتية على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء حماسية وتنافسية جمعت نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من مختلف قارات العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية والأوزان، مثلوا عشرات الدول من كافة قارات العالم، ما يؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها أبوظبي على خارطة الجوجيتسو الدولية، ويكرّس نجاح نموذجها الفريد في تطوير اللعبة وصناعة النجوم.

وخصصت اللجنة المنظمة اليوم الختامي لمنافسات فئة المحترفين، حيث كانت الأضواء مسلطة على أقوى المواجهات بين نخبة المصنفين عالميًا، والتي اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وتألق أبطال الإمارات من مختلف الأندية والأكاديميات، ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج، بعد أن تمكنوا من حصد 18 ميدالية، توزعت على 6 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات المستمرة للجوجيتسو الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوج بالذهب عبيد سعيد الكتبي في وزن 56 كجم للحزام البنفسجي، وعبدالرحمن محمد في وزن 62 كجم للحزام البنفسجي أيضا، وراشد الشحي في وزن 62 كجم للحزام البني، وهادي عباس في وزن 69 كجم للحزام البني، وسالم مبارك في وزن 120 كجم للحزام البني أيضا، وعائشة الشامسي في وزن 49 كجم للحزام البنفسجي للسيدات.

حضر منافسات اليوم الختامي وتوّج الفائزين كل من سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعبدالله الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وعبّر الظاهري عن فخره الكبير بنجاح البطولة من كافة النواحي، مشيرًا إلى أن البطولة شكّلت منصة مثالية لتأكيد ريادة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وقال" نحن فخورون بأن تكون أبوظبي في طليعة الدول المطورة لرياضة الجوجيتسو، ليس فقط من خلال استضافة البطولات العالمية، ولكن عبر برامج تطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، ورعاية الأبطال، حيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم".

وأضاف "من خلال تنظيم ما يقرب من 300 بطولة سنويًا حول العالم، تسهم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بشكل فعال في نقل اللعبة من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف الكامل، بما يخدم تطلعات اللاعبين ويعزز من فرص تطورهم المهني والرياضي على حد سواء”.

وأشار إلى أن نتائج أبطال الإمارات تعكس حجم الجهود المبذولة من الأندية المحلية، والأكاديميات المتخصصة، والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن هذه الجهود تثمر اليوم أبطالًا عالميين قادرين على المنافسة والتتويج في أكبر المحافل، وهو ما يمنح اللعبة في الإمارات زخمًا متجددًا، ويعزز من ثقة الاتحاد في مستقبل مشرق مليء بالإنجازات.

وأكد اللاعب سالم مبارك الفائز بذهبية وزن 120 كجم، أن أهمية البطولة تكمن في صعوبة منافساتها في ظل المشاركات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يفتح المجال لاكتساب الخبرة وتطوير الأداء قبل المشاركة في بطولات عالمية.

وقال " خضت 3 نزالات وحققت الفوز فيهم جميعا ونلت الميدالية الذهبية وهذا الأمر يعد دافعا كبيرا قبل المشاركة المقبلة في بطولة جراند سلام الصين، ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقررة في نوفمبر المقبل، فخور بما حققته من إنجاز في بطولة آسيا القارية وأتمنى أن يكون دافعا للمزيد من الإنجازات".

وأعربت مهرة الكثيري لاعبة نادي بني ياس، عن سعادتها بالمشاركة في منافسات بطولة آسيا القارية، مؤكدة أن بطولات الرابطة دائما ما تكون أفضل استعداد للمشاركة في البطولات الأخرى حيث ينتظرها الأسبوع المقبل المشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد في الفجيرة.

وأشارت الكثيري إلى أن الميدالية الفضية لم تكن هدفها الأساسي، بل كانت تسعى لتحقيق الذهبية، مؤكدة أنها ستواصل العمل بجد لتحقيق هذا الهدف في المستقبل، معتبرة أن خوضها لمنافسات هذه البطولة أكسبها المزيد من الخبرة.