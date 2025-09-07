"الصقارة" / أيقونة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 7 سبتمبر / وام / عززت الصقارة من حضورها في النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث شهدت مشاركة مزارع الصقور العالمية زيادة لافتة تقدر بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

شملت المزارع نخبة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تربية الصقور على مستوى الإمارات، مثل KH Falcon، والسرامي فالكون، وAD Falcon، بالإضافة إلى العديد من المزارع الرائدة الأخرى.

وأكد هادي المنصوري، مالك شركة KH Falcons، أن الصقارة في الإمارات تمثل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وتراثنا العريق، مشيراً إلى أن مزارع الصقور تلعب دوراً مهماً في صون هذا الفن وتطويره.

ولفت إلى أن معرض أبوظبي يعد منصة مثالية لعرض طيور الصقور المتميزة أمام جمهور عالمي، مما يعزز الحضور الدولي للقطاع ويحفز الابتكار فيه.

وأشار المنصوري إلى أن شركته تولي اهتماماً كبيراً باستقطاب سلالات نادرة، وتهدف إلى تطوير سلالات جديدة تعكس أعلى معايير الصحة والمهارة والجمال، مؤكدا أهمية ترسيخ مستقبل مزدهر لهذا الفن للأجيال القادمة.

من جهتها، تسهم شركات مثل "الشاهين" و"جي واي آر فالكون" في إثراء فعاليات المعرض، حيث تتميز "جي واي آر فالكون" بتنوع سلالاتها واهتمامها بالحفاظ على الأصالة والانتشار العالمي.

وتؤدي الطيور التي تقدمها الشركة أدواراً متعددة، سواء في رحلات الصيد أو سباقات الصقور، وتتراوح أسعارها من 5000 درهم لبعض الأنواع إلى أكثر من مليون درهم لبعض السلالات النادرة.

وقد تمكنت الشركة من بيع 25 طائراً خلال فعاليات المعرض، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الفن التراثي.

ويعكس هذا النمو في المشاركة المحلية والدولية انتعاشاً عالمياً في جاذبية الصقارة، فيما تضفي المزادات الأسبوعية في المعرض طابعاً نابضاً بالحياة، ما يشجع تبادل الطيور بين الملاك.

يوفر المعرض للمشاركين تجربة غنية تمكنهم من التفاعل مع تقليد حي متجذر في ثقافة الإمارات، واكتشاف تفاصيل عالم تربية الصقور وتدريبها، مما يعزز الوعي بهوية الإمارات وروحها الأصيلة.