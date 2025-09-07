‎شرطة عجمان تعزز دور الدورية المدرسية

عجمان في 7 سبتمبر /وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، زيارات ميدانية لعدد من مدارس الإمارة، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتأمين التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة.

وتنقلت الدورية المدرسية في مناطق تجمعات المدارس والتقاطعات الرئيسية للالتقاء بالسائقين وأولياء الأمور والطلاب، حيث تم تقديم التوجيهات والتوعية المرورية لضمان سلامتهم، كما تم توزيع منشورات توعوية تضم إرشادات هامة حول سلامة الطلبة أثناء التنقل، وأهمية التزام أولياء الأمور وسائقي الحافلات المدرسية بقوانين المرور وسلوكيات القيادة الآمنة في محيط المدارس.

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع توجهات شرطة عجمان الرامية إلى تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الطلبة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وحماية الأرواح، موضحا أن الخطة المرورية للعام الدراسي تشمل تكثيف الدوريات حول المدارس، وتنظيم حركة السير لتسهيل وصول الطلبة، ومنع الازدحام والوقوف الخاطئ الذي قد يشكل خطراً على سلامتهم.