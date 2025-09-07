الإمارات تطلق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN» لتعزيز التجارة الإلكترونية ودعم الشركات

دبي في 7 سبتمبر/وام/ أعلنت مجموعة “سفن إكس” (7X)، القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الوطنية الجديدة للخدمات اللوجستية «NXN»، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، الذي تستضيفه دولة الإمارات وتنظمه المجموعة بالتعاون مع الاتحاد.

تُعد «NXN» نموذجاً جديداً في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية والتوصيل السريع وتتيح لمزودي الخدمات المحليين والدوليين تقديم خدماتهم من خلال شبكة متكاملة رقمياً وميدانياً، بما يوفر للأفراد والشركات وقطاع التجارة الإلكترونية تجربة موحّدة وسلسة لإرسال واستلام وتخزين الطرود والشحنات وتسهيل المناولة اللوجستية.

يأتي إطلاق الشبكة في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة “سفن إكس” (7X) الهادفة إلى تطوير حلول رقمية تخدم مجتمع الأعمال وتعزز موقع دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” ومبادرة “تصفير البيروقراطية”.

جرى إطلاق الشبكة خلال فعالية أقيمت في أول فرع لـ «NXN» بإمارة دبي، بحضور سعادة بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة “سفن إكس” (7X)، وطارق الواحدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.

ستضم الشبكة أكثر من 87 فرعاً وما يزيد على 1000 موقع للتسليم والاستلام وخزائن ذكية على امتداد الدولة، مدعومة بقنوات رقمية تسهّل تجربة المتعاملين، مع توفير خيارات تسليم مرنة تشمل التوصيل في اليوم نفسه أو اليوم التالي، إضافة إلى خدمات التخزين والمراكز المتخصصة للتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تدار عمليات الشبكة عبر منصة “وصلة” اللوجستية الرقمية من“سفن إكس” (7X)، وبالتكامل مع صندوق البريد الرقمي “وين”. وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سفن إكس” (7X): “تمثل NXN التطبيق العملي لرؤية المجموعة في بناء شبكة مفتوحة تعيد تشكيل بنية الخدمات اللوجستية من تجزئةٍ مُكلفة إلى منظومةٍ موحّدة ذات بُعد عالمي فهي منصة وطنية توفر دخولاً فورياً للأسواق وتبسط التكامل بين المزوّدين والمتعاملين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا لوجستيا عالميا”.

وأكد عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»، أن الشبكة تمثل خطوة استراتيجية لإعادة تعريف الخدمات اللوجستية في الدولة من خلال أربعة محاور مترابطة تشمل الإرسال، الاستلام، التخزين، والتمكين، مشيراً إلى أنها منصة وطنية موحدة توفر جسوراً جديدة للتجارة العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، عبر التكامل مع منصتَي “وصلة” و”وين”. يجسد إطلاق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN» التزام مجموعة “سفن إكس” (7X) بدعم أجندة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الوطنية الذكية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في الخدمات البريدية واللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.