حضور مميز لجمعية الإمارات للخيول العربية في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ حظيت مشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية،المُقام في مركز أدنيك أبوظبي باهتمام الزوار والعارضين .

وأكدت الجمعية أن مشاركتها السنوية في المعرض جاءت انطلاقاً من دورها كشريك رئيسي في فعاليات الفروسية، حيث تميز جناحها هذا العام بتقديم باقة واسعة من البرامج والأنشطة المتنوعة نوتضمنت المشاركة أقساماً متخصصة لمستلزمات الفروسية والتغذية، وصناعة السروج اليدوية، ومنصة لرسم الخيل العربية، إلى جانب نادٍ تفاعلي يستقبل الزوار من مختلف الأعمار.

كما نظمت الجمعية مزاداً للخيل العربية لفئة الجمال بمشاركة 33 خيلاً، بالإضافة إلى شبوتين من الفحلين "ع ج ردمان" و"اف ايه الرشيم"، إلى جانب ورش تثقيفية لملاك ومحبي الخيل، تناولت آليات تسجيل وتوثيق الخيل وشروط المشاركة في بطولات الجمال، فضلاً عن التعريف بالتطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني للجمعية.

وشملت الفعاليات أيضاً ورشة عمل متخصصة في تصنيع السرج العربي التقليدي (المعرقة)، والنسخة الثالثة من مسابقة العارض الإماراتي، وعروض فرقة "التشوليب"، إلى جانب مسابقة في الخط العربي، وتكريم الفائزين في جائزة مزيون الأوصاف التي تقام بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية لاختيار أجمل اسم عربي أصيل لمهر أو مهرة من الانتاج المحلي.

كما استمتع الزوار بعروض الطلق الحر بالتعاون مع عدد من ملاك ومربي الخيل العربية، بالإضافة إلى عروض ترويض الخيل، وعرض مميز لفرقة "التشوليب" التابعة لفرسان شرطة أبوظبي.

من جانبه، أكد محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن مشاركة الجمعية في المعرض تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسيرة الخيول العربية وتعزيز قدرات الملاك والمربين من خلال التثقيف والتأهيل المستمر.

وأشار الحربي إلى أن الجمعية تربطها علاقة وثيقة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاقته الأولى، حيث تحرص الجمعية على التواجد سنوياً بوصفها شريكاً رئيسياً، مؤكداً أن المشاركة في هذه النسخة تميزت بالتنوع والشمولية، وحظيت بمتابعة وإقبال واسع من زوار المعرض.

واختتم الحربي مؤكداً أن الجمعية ستواصل العمل على توفير كل ما يسهم في تطوير أنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية والارتقاء بها، سواء من الناحية الفنية المتعلقة بإجراءات المشاركة والتسجيل، أو من خلال الاهتمام بصحة الخيل ورفاهيتها بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لهذا التراث العريق.