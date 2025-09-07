الأمم المتحدة تؤكد إصرارها على"إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة"

نيويورك في 7 سبتمبر/وام/ أعلنت الأمم المتحدة إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة اليوم عبر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري اسرائيلي واسع النطاق.

وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.

دعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن وأيضا إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، والعمل على وقف إطلاق النار.