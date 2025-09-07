"مالية الشارقة " و  " خيرية الفجيرة " يفعلان نظام "تحصيل

الشارقة في 7 سبتمبر / وام / اتفقت دائرة المالية المركزية بالشارقة وجمعية الفجيرة الخيرية على تفعيل نظام "تحصيل" في الجمعية بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الرقمي وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة المعاملات المالية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاق بمقر دائرة المالية المركزية بالشارقة سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة وسعادة يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة وعدد من قيادات وموظفي الطرفين.

ويأتي هذا المشروع ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دائرة المالية المركزية بالشارقة لتحقيق مستهدفات حكومة الشارقة في تعزيز منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المالية حيث يقدّم نظام "تحصيل" منظومة شاملة ومتكاملة تدعم مختلف جوانب العمليات المالية ويتيح إدارة المدفوعات بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز إلى جانب التكامل الذكي مع الأنظمة المالية المعتمدة كما يوفر إمكانية إعداد تقارير مالية وإحصائية دقيقة بشكل لحظي مع متابعة جميع العمليات بشكل آمن ضمن بيئة رقمية موثوقة تواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال سعادة وليد الصايغ : يمثل تفعيل نظام "تحصيل" في جمعية الفجيرة الخيرية خطوة استراتيجية محورية تعكس كفاءة ومرونة النظام في تلبية احتياجات مؤسسات متنوعة خارج نطاق إمارة الشارقة سواء كانت خيرية أوحكومية أو خدمية كما تؤكد هذه الشراكة مكانة "تحصيل" كأحد أبرز الحلول الرقمية الوطنية إذ يسهم في توسيع نطاق اعتماده على مستوى الدولة وبناء منظومة مالية ذكية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والخيرية على حد سواء .

من جانبه ثمن سعادة يوسف المرشودي التعاون من الدائرة المالية المركزية بالشارقة والدور الريادي المتميز للدائرة في تعزيز منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المالية في الدولة مشيرا إلى أن النظام سيتيح لمتعاملي جمعية الفجيرة الخيرية الاستفادة من 31 خدمة رئيسية عبر منظومة "تحصيل" وتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات الخيرية مثل التبرع بكل سهولة ويسر لمجموعة متنوعة من المشاريع منها الصدقة الجارية وبناء المساجد والوقف الخيري وخدمات إفطار صائم وسقيا الماء بالإضافة إلى كفالات الأيتام وكسوة العيد وزكاة المال وزكاة الفطر وكفارة الصيام واليمين فضلاً عن خدمات دعم المرضى والطلبة وذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وغيرها.