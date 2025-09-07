74 مرشحاً ضمن 23 فئة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025

الشارقة في 7 سبتمبر / وام / أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القائمة القصيرة للدورة الـ 12 من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025"، متضمّنةً 74 مرشحاً جرى اختيارهم عقب اجتماع اللجنة العليا للتحكيم ضمن 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجوائز الفردية وجوائز الشركاء وجوائز لجنة التحكيم إلى جانب جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي.

واستقبلت الجائزة هذا العام أكثر من 2600 ملف تأهل منها بعد الفرز الأولي أكثر من 600 مشاركة من 37 دولة فيما بلغ 170 ملفاً مرحلة التقييم لدى لجنة تحكيم الجائزة المكونة من نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والإدارة.

ومن المقرر أن تُعلن الأسماء النهائية للفائزين في 11 سبتمبر الجاري تزامناً مع اليوم الختامي للدورة الـ 14 من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" التي ستعقد يومي 10 و11 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

و تتضمن القوائم القصيرة وفق الفئات أولاً: الجهات الحكومية والمنظمات الدولية فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة القيادة العامة لشرطة الشارقة (الإمارات ) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( السعودية) و الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (الإمارات ).

و في فئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي وزارة الإعلام (السعودية) و هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (الإمارات ) و وزارة الداخلية (السعودية). و في فئة أفضل اتصال يستهدف الشباب (للجهات الحكومية والمنظمات الدولية فقط) - أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب جاءت كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( السعودية) و القيادة العامة لشرطة أبوظبي (الإمارات )و YouthNet Global (بنغلاديش ). أما أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب فجاء المعهد الدولي للزراعة الاستوائية IITA ( نيجيريا ) و وزارة الشباب والرياضة ( أذربيجان) و مدينة الشارقة للإعلام «شمس» (الإمارات ). و أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات - دائرة الإسكان – الشارقة (الإمارات) و وزارة البلديات والإسكان (السعودية) و القيادة العامة للدفاع المدني – دبي (الإمارات ).

ثانياً: الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص – فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي.

من القطاع الحكومي والمنظمات الدولية: ترشح كل من مركز أبوظبي للإحصاء (الإمارات ) و وزارة الإعلام ( السعودية) وزارة الصحة ووقاية المجتمع (الإمارات ). و على مستوى القطاع الخاص: Touch لصناعة المحتوى والتسويق الإبداعي ( السعودية)

"دو" (الإمارات ) ،"أتنفّس للإنتاج الإبداعي" ( البحرين).

و في فئة أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية - القطاع الحكومي والمنظمات الدولية: الهيئة العامة للترفيه ( السعودية) و بلدية مدينة العين (الإمارات )و شرطة دبي (الإمارات )

و على مستوى القطاع الخاص:Touch لصناعة المحتوى والتسويق الإبداعي ( السعودية) وNeurabloom المتخصصة بالأنشطة المجتمعية والصحة الإنسانية (المملكة المتحدة).

و في فئة أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة - صندوق أبوظبي للتنمية (الإمارات ) وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (الإمارات ) و مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات (الإمارات ). و فئة الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين - القطاع الحكومي والمنظمات الدولية: هيئة التراث (السعودية) و مؤسسة أطفال الشارقة (الإمارات ).

و على مستوى القطاع الخاص: "ديجيتل ميديا" (الأردن) و أكاديمية الإعلام الجديد (الإمارات ) و "سبيستون" (الإمارات ).

أما فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فترشج للقائمة القصيرة كل من مجموعة "تحدّث العربية" القابضة ( السعودية) و "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" ( السعودية).

ثالثاً: الجوائز الفردية – فئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال : أحمد قاسم (مصر ) و نصيرة العرابي- مكتب الأمم المتحدة (الإمارات ) و هيئة "ملهمون"(البحرين). وفي فئة أفضل متحدث رسمي : عمر القحطاني – وزارة الإعلام (السعودية) و العميد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي – شرطة الشارقة (الإمارات) و سلطان الراجحي – الهيئة السعودية للمياه ( السعودية).

و في فئة صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز - دون 18 عاماً: مزنة جلال و هيام الحساني و حمدان وسلطان الشحي (الإمارات ) وفوق 18 عاماً: عبد الله العلاوي ( السعودية) و مصطفى سيونجا (المغرب) و مهند دياب ( مصر ).

أما فئة أفضل بحث في علوم الاتصال فترشح كل من محمد الشعبان (البحرين) و مدحت سليمان (الإمارات) و سماء علوان ( مصر )

رابعاً: جوائز الشركاء – فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع (بالشراكة مع مركز "كوو شاربر" – MIT) : منصة "زندي" (الولايات المتحدة الأمريكية/أفريقيا) و مبادرة "الصقر – الهيثم" للطائرات من دون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي (الأردن) و "أدنوك" (الإمارات).

وعن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية (بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة) : اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة (الإمارات) و "إينوك" (الإمارات ) و "تريستار" (الإمارات). و في فئة الاتصال التنموي والثقافي المتميز - التمييز الاتصالي في التنمية المستدامة (بالشراكة مع "آسيا هاوس") ترشح كل من : "اقلِ لتطير" و"لا لإعادة القلي – شركة "بانغتشاك" ( تايلاند) و برنامج "الوجبات الغذائية المجانية" – "مجموعة غو تو" ( إندونيسيا) و حملة "تحدّث بصراحة" – "برودنشيال/مؤسسة برودنس" (ماليزيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية).

و ضمن فئة التميّز الاتصالي لاستدامة الأمن الغذائي وجودة الحياة (بالشراكة مع التحالف من أجل الشراكة الأفريقية) : "أصوات من أجل نظم غذائية مستدامة وجودة الحياة" – كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة إيجرتون (كينيا) و "مناهج التميّز في الاتصال من أجل الأمن الغذائي وجودة الحياة – منظور بوتسوانا" – جامعة بوتسوانا ومعهد بوتسوانا للتكنولوجيا والبحث والابتكار ( بوتسوانا)

و كلية الهندسة والتكنولوجيا – قسم الهندسة المدنية في جامعة بوتسوانا – جابورون (بوتسوانا).

أما مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة (بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث) فترشح كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (دولي) و الدكتور أماج رحيمي ميداني – "مخطط بوسيدون للذكاء الاصطناعي من أجل محيط مستدام" (كوستاريكا) و "كاتي ميركس: ما بعد السرد القصصي" (الولايات المتحدة الأمريكية).

اما الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي (بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية – الشارقة) سيتم الإعلان عن الفائز بها لاحقاً.

خامساً: جوائز لجنة التحكيم - فئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة ترشح لها كل من مجموعة "بيئة" (الإمارات ) و دائرة الإسكان (الإمارات ) و دائرة الزراعة والثروة الحيوانية – الشارقة (الإمارات ).