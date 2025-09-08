ماكلروي يفوز بلقب أيرلندا المفتوحة للجولف ويعزز صدارته لـ”السباق إلى دبي”

دبلن في 8 سبتمبر/ وام/ قطع الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة كبيرة نحو الحفاظ على لقب “بطل الموسم” في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تُقام تحت التصنيف العالمي لـ “السباق إلى دبي”، وذلك للعام الرابع على التوالي، والسابع في مسيرته، بعد فوزه بلقب بطولة أمجين أيرلندا المفتوحة، محققاً اللقب الـ20 له في هذه الجولة.

ورفع ماكلروي رصيده إلى 3992 نقطة في صدارة التصنيف العالمي لـ “السباق إلى دبي”، الصادر اليوم، متقدما بفارق كبير على الإنجليزي ماركو بينج صاحب المركز الثاني برصيد 2743 نقطة، وذلك قبل ثماني بطولات فقط من ختام الموسم في دولة الإمارات.

ونال ماكلروي جائزة مالية تجاوزت حاجز مليون دولار أميركي، بعد فوزه باللقب للمرة الثانية، منذ تتويجه الأول في عام 2016، وسط دعم جماهيري كبير ومنافسة قوية مع السويدي جواكيم لاجيرجرين، حيث تعادلا بـ 17 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع، قبل أن يحسم ماكلروي الفوز في الجولات الفاصلة بنتيجة 12 ضربة تحت المعدل، مقابل 13 لمنافسه.

وشهدت الجولة الرابعة لحظات حاسمة، من أبرزها ضربة الحفرة 13 التي عادت لتستقر في الحفرة بطريقة دراماتيكية، إلى جانب ضربة “إيجل” في الحفرة 18، التي عادل بها النتيجة وفرض الجولات الفاصلة.

وأعرب ماكلروي عن حظوظه في ظل الدعم الكبير طوال الأسبوع ، معبرا عن سعادته بالفور بالبطولة

وكان اللاعب قد تُوج في أبريل الماضي بلقب بطولة الماسترز، ليكمل سجله بالفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى.

وحصل لاجيرجرين على 555 نقطة بعد حلوله ثانياً، ليرتقي إلى المركز الـ 18 في التصنيف برصيد 1267 نقطة، فيما حل الإسبانيان رافا كابريرا بيلو وأنخيل هيدالجو في المركز الثالث بـ15 ضربة تحت المعدل، وكسب كل منهما 281 نقطة، ليتقدم بيلو إلى المركز 63 برصيد 646 نقطة، وهيدالجو إلى المركز 73 برصيد 536 نقطة.

ويجوب موسم جولة دي بي ورلد العالم تحت شعار “السباق إلى دبي”، عبر تنظيم 42 بطولة في 26 دولة، ويتنافس اللاعبون على دخول قائمة الـ 70 الأوائل في التصنيف، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية في دولة الإمارات.

وتنطلق التصفيات النهائية في بطولة أبوظبي “إتش إس بي سي”، التي تُقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، تليها بطولة جولة دي بي ورلد التي تُقام في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر.