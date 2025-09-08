انخفاض عدد طلبات اللجوء بالنمسا بنسبة 36.7% خلال النصف الأول

فيينا في 8 سبتمبر/ وام/ انخفض عدد طلبات اللجوء في النمسا بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، وتقلص العدد خلال النصف الأول من العام بنسبة 36.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد طلبات اللجوء على مستوى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%، خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، تلقي 8637 طلب لجوء، خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض قدره 36.7%، مقارنة على أساس سنوي.

وعزا غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، هذا التراجع إلى تطبيق سياسة لجوء أكثر صرامةً وتنظيمًا وعدالة، تشمل تشديد الرقابة على الحدود، وتبني قوانين جديدة، وتشديد لوائح سياسة اللجوء، لافتاً إلى إجراءات هامة أبرزها حظر لمّ شمل أسر اللاجئين، وإلزام طالبي اللجوء، الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، بأداء خدمات مجتمعية.